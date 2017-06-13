İFADELERİ BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR

Peş peşe yaşanan meyhane soygunlarının faili olarak poliste tutuklu bulunan Hüseyin Alav, Mehmet Göker ve suç ortakları olduğu iddia ettikleri Gökhan Ali Gülşahin aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Girne ve Lefkoşa bölgesinde meyhane ve barlardan 7 bin TL değerinde içki çalmakla suçlanan Hüseyin Alav, Mehmet Göker ve suç ortakları olduğu iddia edilen Gökhan Ali Gülşahin aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Yapılan ilk sorgulamada suçlarını itiraf etmeyen zanlılar, verdikleri ikinci gönüllü ifadelerinde çaldıkları 33 adet içkiyi de sakladıkları yerde polise göstermiş, suç ortaklarının ise yurt dışına kaçtığını öne sürmüştü.

Alav ve Göker’in ardından Gökhan Ali Gülşahin de 8 Haziran’da Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken soruşturma amaçlı tutuklandı.

Gülşahin, Alav ve Göker, ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Zanlıların ifadeleri çelişkili

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil ifadesinde, zanlılar Gökhan Ali Gülşahin, Hüseyin Alav ve Mehmet Göker’in “Dükkân açma”, “Kasti hasar” “Sirkat” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde” suçlarından tutuklandıklarını hatırlattı. Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil’in zanlıların, 22 Mayıs tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Kafama göre meyhanesi ve Mağdurlar Meyhanesi’nden çok sayıda içki çaldıklarını ve kayıplara karıştıklarını söyledi.

Şengil, zanlıların 26 Mayıs tarihinde Girne’de faaliyette olan bir bardan ise 7 bin TL değerinde çeşitli marka içki çaldıklarını belirtti.

Polis, kamera kayıtlarında tespit edilen Alav ve Göker’in otelde, Gülşahin’in ise Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığını kaydetti.

Şengil, tutukluluk süresinde zanlıların çelişkili ifadeler verdiklerini kamera görüntülerinin de tek tek incelendiğini belirtti.

Polis çavuşu, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3’er gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis