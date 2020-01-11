"İFTİRAYA UĞRADIM!"

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Sayıştay Başkanlığında şoför olarak çalışan Fazıl Duru, yaptığı açıklamada, iftiraya uğradığını, hakkındaki taciz iddialarının asılsız olduğunu ve bugüne kadar görevini kötüye kullanmadığını belirterek, “Bir tanıdığıma benzettim, selam verdim, olay büyüdü” dedi.

Sayıştay Başkanı’nın şoförlüğünü yapan Fazıl Duru, yaptığı açıklamada, Küçükkaymaklı Lemar’da alışveriş yaptığı sırada söz konusu kişiyi tanıdığı bir arkadaşına benzettiğini ifade ederek, selam verdiğini ancak karşı tarafın yersiz tepkisiyle karşılaşması sonucu olayın büyüdüğünü ve kendisinitaciz ettiğine yönelik iftiraların atıldığını kaydetti.

“Bir arkadaşıma benzettim, selam verdim”

Fazıl Duru, yaşadığı olaydan dolayı mağdur olduğunu belirterek, olayı şu şekilde anlattı, “Eşimle birlikte Küçükkaymaklı Lemar’da alışveriş yaparken söz konusu şahsı bir arkadaşıma benzettim. Selam verdim. Bana sert tepki verdi.

Tekrardan beni tanımadın mı diye sordum. Bana yürü işine git dedi. Ben de kızma arkadaşım, özür dilerim, gel seni öpeyim barışalım dedim. Bana daha da sert tepki gösterdi. Neden bu kadar tepki gösteriyorsun, sanki de seni dudağından öptüm dedim. Bunun üzerine bağırıp çağırmaya başladı. Seni polise şikayet edeceğim dedi. Güvenlik geldi ve dışarı çıkın dedi. Bunun üzerine makam arabasına binip gittim.”

“Üzerimde tabancam yok, sarhoş da değildim”

“Ertesi gün gazetede ve bazı haber sitelerinde tacizde bulunduğum yönünde haberler çıktı. Bu tamamen iftira. Ben insanlarla iyi geçinen ve şakalaşan biriyim. Görevimi ise asla kötüye kullanmadım. Üzerimde tabancam yok, sarhoş da değildim. Ben ve ailem hem rezil olduk hem de iftiraya uğrayarak mağdur olduk. Torun sahibi insanım. Bu olay yüzünden işimden olsam bunun hesabını kim verecek? Birisine benzettim, olay büyüdü” diye konuştu.