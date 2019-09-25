İğne olmaya giden hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yapıldı

Güney Kore'de iki hasta karıştırılınca, yanlış hastaya kürtaj yapıldı. Olayın ardından kürtaj işlemini gerçekleştiren doktor ve hemşire gözaltına alındı.

Güney Kore'de kürtaj yapmak isteyen hasta ile iğne olmaya gelen hamile hastalar karıştırılınca, yanlış hastaya kürtaj işlemi gerçekleştirildi. Olayın ardından kürtajı gerçekleştiren doktor ile hemşire gözaltına alındı.

Korean Times'ın aktardığı habere göre yanlışlıkla kürtaj işlemi yapılan 6 haftalık hamile kadının yerine kürtaj olmayı bekleyen, düşük yapmak üzere olan bir kadın vardı. Kürtaj bekleyen hastaya yapılacak anestezi iğnesi hemşireler tarafından yanlışlıkla besin takviyesi bekleyen kadına yapıldı. Doktor da hasta kartlarını kontrol etmeden anestezi olan hastada kürtaj işlemi gerçekleştirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Basına açıklama yapan bir polis yetkilisi, "Doktor ve hemşire hatasını kabul etti" ifadelerini kullandı ve görevliler hakkında 'bedensel hasara yol açan ihmal' suçundan ötürü soruşturma açıldığını belirtti. Güney Kore'de tecavüz, ya da hastalık gibi durumların dışında kürtaj yasak.

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