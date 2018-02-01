İğrenç! 8 yaşından beri...
İğrenç! 8 yaşından beri...
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Kan donduran haber Peru'dan geldi... Peru'da 9 yaşında bir çocuk, öz babası tarafından tecavüze uğradı. Tecavüze uğradıktan 5 ay sonra tesadüfen hamile olduğu anlaşılan çocuğun kürtaj yapmasına izin verilmedi ve ismi açıklanmayan çocuk, bebeğini dünyaya getirdi.
Korkunç olay Peru’nun güneyinde bulunan Tacna’da yaşandı. 8 yaşından beri babası tarafından taciz ve tecavüze uğradığı ifade edilen çocuk, uğradığı tecavüz nedeniyle hamile kaldı. Hamileliği 5 aylıkken tesadüfen fark edilen talihsiz çocuğa, hamileliği ilerlediği için kürtaj izni verilmedi. Talihsiz çocuğun bebeği dünyaya getirdiği ifade edildi.
Peru’da “Canavar” lakabı takılan, tecavüzcü cani baba ise cezaevinde hakkında süren soruşturmanın bitmesini bekliyor.
Etiketler : Kan donduran haber, öz baba, kız, tecavüz
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