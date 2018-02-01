İğrenç! 8 yaşından beri...

Kan donduran haber Peru'dan geldi... Peru'da 9 yaşında bir çocuk, öz babası tarafından tecavüze uğradı. Tecavüze uğradıktan 5 ay sonra tesadüfen hamile olduğu anlaşılan çocuğun kürtaj yapmasına izin verilmedi ve ismi açıklanmayan çocuk, bebeğini dünyaya getirdi.