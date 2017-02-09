İĞRENÇ İTİRAF: EVLİ VE ÇOCUKLU ANNE KÜÇÜK ÇOCUKLARLA SEKS YAPMIŞ!

İngiltere'de evli ve iki çocuk annesi bir kadın, okul çağındaki çocuklarla seks yaptığını itiraf etti.

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi, 39 yaşındaki bir kadın, okul çağındaki çocuklarla seks yaptığını ve öğrencilerin önünde striptiz yaptığını itiraf etti

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ: 7 ÇOCUKLA CİNSEL İLİŞKİYE GİR

Daily Mail'de yer alan habere göre, çok sayıda öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden İngiliz anne Amanda Tompkins, hakim karşısına çıkmasına haftalar kala, kendisine yöneltilen 10 ayrı cinsel ve

fiziksel taciz suçlamasını kabul etti ve yaşları 16'nın altında olan yedi çocukla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Birlikte olduğunu öğrencilerin reşit olmadığını bildiğini söyleyen ve cezaevinde tutulan Tompkins'in yargılandığı dava sürüyor. Tompkins'in uzun süreli hapis cezası alması bekleniyor.