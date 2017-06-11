İğrenç olay

Alkolü kaçıran Erdoğan Altıokka, ailesiyle birlikte plaja giden 10 yaşındaki küçük kızın kalçasını sıktığı gerekçesiyle tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da son günlerde artan cinsel saldırı olaylarına önceki gün bir yenisi daha eklendi. İddialara göre, ailesiyle birlikte plaja yüzmeye giden 10 yaşındaki küçük kız, Erdoğan Altıokka isimli zanlının cinsel saldırısına uğradı.

İğrenç olayın ardından ailenin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan zanlı dün tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı’nın huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Melis Tahsiner, zanlının, 9 Haziran 2017 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, denizde yüzen 10 yaşındaki küçük kız çocuğunun kalçalarını sıkarak, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Zanlının aynı gün plajda tespit edilerek gözaltına alındığını aktaran Tahsiner, yapılan kontrolde zanlının 115 promil alkol tesiri altında olduğunun belirlediğini söyledi.

Kamera görüntüleri incelenecek

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Tahsiner, incelenecek olan güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu ve ifadesine başvurulacak tanıklar olduğunu ifade etti. Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine Tahsiner, küçük kızın olayı ilk önce dayısına aktardığını, dayının da durumu polise intikal ettirdiğini söyledi. Tahsiner, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Altıokka, iddiaları yalanladı

Mahkemede söz alan zanlı Erdoğan Altıokka, “teknikerim, buraya sadece 3 aylığına çalışmaya geldim, kıza bir şey yapmadım, ben suçsuzum” diyerek kendini savundu. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Hasan Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Mağusa öfke içinde

Geçtiğimiz hafta içerisinde meydana gelen 2 cinsel saldırı olayının yankıları bitmeden bu olayın yaşanması Gazimağusa halkının öfkesini iyice arttırdı. Diyalog muhabirine ulaşan bazı Gazimağusalı vatandaşlar, “Yaz aylarında bir deniz keyfimiz var, bu gibi insanlar yüzünden o keyfimizden de mi mahrum olacağız, çocuklarımızı huzur içerisinde plajlara götüremeyecekmiyiz, yazıklar olsun” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Diyalog