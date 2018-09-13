Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gece arkadaş grubuyla Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’na gitti.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gece arkadaş grubuyla Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’na gitti. Çıkışta sevgilisi Eray Ölçüm’den ihanet sebebiyle ayrıldığı iddiaları sorulunca sessizliğe gömülen Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar’ın 18’inci yaş hediyesi olarak aldığı son model lüks cipine binerek hızla uzaklaştı. Geçtiğimiz haftalarda Eray Ölçüm’ün Bodrum’da bir otelde iki kızla beraber olduğu haberleri basına yansımıştı.