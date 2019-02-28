İHBAR HATTI DEVREDE

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İnşaat Encümeni, kayıtsız müteahhitliğin önlenebilmesi için ”Alo 1180 İhbar Hattı”nı hayata geçirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre ”Alo 1180 İhbar Hattı” ile kayıtsız müteahhitlerin tespit edilmesi, kayıtlı müteahhitler ile vatandaşların korunması hedefleniyor.

Duyarlı vatandaşların ihbarları neticesinde tespit edilecek kayıtsız müteahhitler ile ilgili gerekli denetim ve cezai yaptırımlar, İnşaat Encümeni tarafından uygulanacak.