İHRACAT RAKAMLARI YÜKSELDİ!

Ticaret Dairesi’nin 2017 Ocak-Aralık dönemi raporlarına göre, KKTC’nin, 2017 yılı Aralık ayında, Türkiye'ye yaptığı ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 oranında bir artış gösterdi.

Eniz ORAKCIOĞLU

Ticaret Dairesi’nin 2017 Ocak-Aralık dönemi raporlarına göre, KKTC’nin, 2017 yılı Aralık ayında Türkiye'ye yaptığı ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 oranında bir artış göstererek 4.7 milyon dolar (17 Milyon 954 bin TL) olarak gerçekleşti. Üçüncü ülkelere yapılan ihracat ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında bir düşüş göstererek, 3.3 milyon dolar (12 milyon 606 bin TL) olarak gerçekleşti. Öte yandan, Aralık ayı kapsamında Türkiye’ye yapılan satışlarda yükseliş gösteren ihracat, bir yıllık oranlarına bakıldığında ise, düşüş olduğu görülmekte.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22 artış

KKTC'nin 2017 Yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında bir artış göstererek 7.9 milyon dolar (30 Milyon 667 bin TL) olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak - Aralık dönemi ihracatı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı seviyede 105.6 milyon dolar (384 Milyon 639 bin TL) olarak gerçekleşti. Dolar olarak 2016 ve 2017’de yıllık verilerde hemen hemen aynı tutarlarda ihracat yapıldığı gözlemlense de, 1 yıl içerisinde yükselen dolar ve TL’nin değer kaybı nedeniyle, 70 Milyon TL’lik bir yükseliş ortaya çıktı.

Türkiye’ye ihracatta artış, üçüncü ülkelere ihracatta düşüş gerçekleşti

Ticaret Dairesi’nin 2017 Ocak-Aralık dönemi raporlarında ülkemizin 2017 yılı Aralık ayında Türkiye'ye yaptığı ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 oranında bir artış göstererek 4.7 milyon dolara (17 Milyon 954 bin TL) yükseldi. Üçüncü ülkelere yapılan ihracat ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz 4 oranında bir düşüş göstererek, 3.3 milyon dolar (12 milyon 606 bin TL) olarak gerçekleşti.

Yıllık Türkiye ihracatında düşüş

Aralık ayı kapsamında Türkiye’ye yapılan satışlarda yükseliş gösteren ihracat bir yıllık oranlara bakıldığında ise düşüş olduğu görülmekte. 2016 yılında 65.9 milyon dolar (251 milyon 738 bin TL) olan Ocak - Aralık dönemi ihracatı, 2017 yılında 63,8 milyon dolar (243 milyon 716 bin TL) olarak gerçekleşip, düşüş gösterdi.

Üçüncü ülkelere ihracatta yükseliş

Üçüncü ülkelere yapılan ihracat raporlarında yüzde 4 düşüş görülen Aralık ayının aksine, yıllık ihracatta yükseliş var. 2016 yılında 39.5 milyon dolar ( 150 milyon 89 bin TL) olan Ocak - Aralık dönemi ihracatı, 2017 yılında 41,7 milyon dolar ( 159 milyon 294 bin TL) olarak gösterilmiş ve yükseliş olduğu gözlemlendi.

İhracatta birinci süt ürünleri

2017 yılı Ocak - Aralık döneminde toplam ihracatın içindeki en büyük paya, Süt Ürünleri, Narenciye ve Rakı sahip.

Bunları takiben ise Hurdalar, Konfeksiyon ve diğer maddeler geliyor. Buna karşın, 2016 yılında 43.5 milyon dolar olan süt ürünleri, ihracat tutarı 2017’de yüzde 1’lik düşüş göstererek, 42,9 milyon dolar olarak istatistiklere yansıdı.

Narenciye ihracatında yüzde 7 artış

Ticaret Dairesi’nin 2017 Ocak-Aralık dönemi raporlarına göre, ihracat listesinde 2’nci sırayı ise Narenciye almakta. Narenciyede, 2016’da 17.8 milyon dolar (67 milyon 996 bin TL) olan tutar, 2017 yılında ise, yüzde 7’lik bir artış göstererek 19,1 milyon dolar (72 milyon 962 bin TL) oldu.

Rakı ihracatında yüzde 9 artış

İstatistiklere göre ihracat listesinin başında ise rakı yer almakta. 2016 yılında 12,3 Milyon dolar olan rakı ihracatı, 2017’de yüzde 9’luk bir artış göstererek 13.4 milyon dolara yükseldi.

Patates hayal kırıklığı yarattı

İhracat listesinde yüzde 69’luk düşüşle hayal kırıklığı yaratan ürün ise, patates olurken, Çekirdek ve öğütülmüş Keçi Boynuzundaki ihracat artışı mutluluk verici. Öte yandan, 2016 yılında hiç ihracatı gerçekleşmeyen taze ve soğuk balığın, bu yıl ihracatına başlanması da raporlardaki dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

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