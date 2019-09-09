İHTİYAT SANDIĞI WEB SİTESİNİ GÜNCELLEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla ihtiyat.gov.ct.tr adresli web sitesini güncelledi.

Yeni ara yüzü ve işlevsel yapısı ile, İhtiyat Sandığı ile ilgili bilgi almak ve işlem yapmak isteyen vatandaşlar, güncellenen web sitesi ile Daire’nin hizmetleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Kullanıcılar işgören ve işveren portalını kullanarak da online işlem yapabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nin uygulamaya koyduğu bu hizmetten yararlanabilmek için İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanların daireye, kendi adlarına kayıtlı cep telefonu, KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartının orjinali ve bir sureti, TC vatandaşları için TC nüfus cüzdanı ve TC pasaprotunun orjinali ve bir sureti,diğer ülke vatandaşları için ise pasaportun orjinali ve bir sureti, e-mail adresleri ile birlikte şahsen başvuruda bulunup sisteme dahil olmaları gerektiğini söyledi.