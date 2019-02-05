İHTİYAT SANDIĞI'NDA ONLİNE DÖNEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, müstahdemlerin İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki tüm işlemlerini online yöntemlerle görüp takip edebilecekleri yeni uygulamaları 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyuyor.

Bu amaçla İhtiyat Sandığı web sayfasında yeralan “İŞGÖREN PORTALI”oluşturuldu.Bu portal üzerinden İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanlar kendilerine ait işlemleri takip edebilecekler.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nin uygulamaya koyduğu bu hizmetten yararlanabilmek için İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanların, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunup sisteme dahil olmaları gerekiyor.

Kendi adlarına kayıtlı Cep telefonu KKTC vatandaşları için KKTC Kimlik kartının orjinali ve bir sureti; Türkiye vatandaşları için Türkiye Nüfus cüzdanı ve Türkiye Pasaportunun orjinali ve bir sureti diğer ülke vatandaşları için ise pasaportunun orjinali ve bir sureti isteniyor.