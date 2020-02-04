İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

03.02.2020 tarihinde, saat 10:50 sıralarında Gazimağusa’da, F.N.S.J.(E-27)’nin ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.