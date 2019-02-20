İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan Lefkoşa’da bir kişi tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan habere göre, dün akşam, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da T.S.T.Q.(E-23)’nun kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.