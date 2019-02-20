İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!
1 tutuklu!
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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan Lefkoşa’da bir kişi tutuklandı.
Polis bülteninde yer alan habere göre, dün akşam, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da T.S.T.Q.(E-23)’nun kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Kanunsuz uyuşturucu, tutuklanma
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