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İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

1 tutuklu!

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan Lefkoşa’da bir kişi tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan habere göre, dün akşam, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da T.S.T.Q.(E-23)’nun kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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