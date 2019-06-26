İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 19:00 sıralarında, Güzelyurt’ta H.Y. (E-25) ‘nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.