İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!
1 kişi tutuklandı!
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 19:00 sıralarında, Güzelyurt’ta H.Y. (E-25) ‘nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Güzelyurt, uyuşturucu, tutuklanma
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