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İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

23 yaşındaki genç tutuklandı!

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Küçük Erenköy’de, V.K.Ç.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 32 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve ahşap doğrama tahtası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

 

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