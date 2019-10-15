İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

Küçük Erenköy’de, V.K.Ç.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 32 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve ahşap doğrama tahtası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.



