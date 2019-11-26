İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

25.11.2019 tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir İkametgahta arama yapıldığı sırada konu ikametgaha gelen B.B.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.