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İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

1 tutuklu!

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25.11.2019 tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir İkametgahta arama yapıldığı sırada konu ikametgaha gelen B.B.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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