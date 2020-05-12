IKEA'nın Çin'deki mağazasında mastürbasyon yapan kadının görüntüleri viral oldu: Daha sert önlemler alacağız

İsveç merkezli mobilya devi IKEA firmasının Çin’deki mağazasında bir kadının mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

IKEA'nın Çin'deki mağazasında mastürbasyon yapan bir kadının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntülerin viral olması üzerine açıklama yapan IKEA ise, Çin'deki mağazalarında 'daha sert önlemler alacağını' söyledi.

Söz konusu videoda, mağazada alışveriş yapanların bu esnada arkadan yürüyüp geçmesi ise Çin'de sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Öte yandan, videonun sansürsüz versiyonlarına Çin'deki sosyal medya platformlarından silindi, ancak IKEA'nın konuyla ilgili açıklaması da 9 milyon görüntülenme aldı.

IKEA açıklamasında bu tür bir davranışı kınayarak durumu hemen polise bildirdiğini açıkladı. İsveç firması daha sıkı güvenlik ve temizlik önlemleri alacağını bildirirken tüm müşterilerine mağazalarında medeni şekilde davranmasını istedi.

Mastürbasyon yapan kadın ve bunu görüntüye çeken kişinin kimliği açıklanmadı.

Çin’deki sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda mağazanın Guangdong eyelatinde bulunduğu bildirildi. Yorumlara göre videodaki kişiler maske kullanmazken görüntünün koronavirüs salgınından önce kaydedildiği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Kadın çok cesur, gündüz gözüyle yapıyor" yorumunda bulunurken, başka bir kullanıcı ise "İnanamıyorum, etrafta çok sayıda insan var" ifadelerini kullandı.