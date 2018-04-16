İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI!

Bu sabah saat 07:50 sıralarında, Ercan – İskele Anayolu üzerinde , Fatma Alçıcıoğlu (K-65), yönetimindeki JM 073 plakalı salon araç ile Kalavaç istikametinden gelip Çukurova dörtyol kavşağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada İskele istikametinden gelip Ercan istikametine doğru seyreden Gökmen Yılmaz yönetimindeki JC 246 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle JM 073 plakalı araç takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JM 073 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şifa Sofu (K-89) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.