İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Haspolat’taki Atatürk Caddesi üzerinde, dün sabah 06.30 sularında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Ali Sulan’ın yönetimindeki CU 625 plakalı araçla Mülver sokaktan sağa dönüş yaptığı sırada, o esnada karşı yönden gelen Zeki Göç’ün yönetimindeki SU 253 plakalı araçla çarpışmaları sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu Zeki Göç ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Akdeniz yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Zeki Göç taburcu edilirken, Ayşe Akdeniz müşahede altına alındı.