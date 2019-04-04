İKİ ARAÇ YANDI!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Alsancak’ta bir karavanda, Girne’de ise bir van araçta elektrik aksamlarında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı



Girne bölgesinde dün iki araçta yangın çıktı. İlk yangın Alsancak’ta sabah meydana geldi. Alsancak’ta, Klas Music şirketine ait, arkası karavan olarak tasarlanan NJ 291 plakalı kamyonun, karavan bölümünde, elektrik aksamında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda karavan içerisinde pek çok elektronik cihaz ve eşya zarar gördü. Girne’de ise dün öğle saatlerinde Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Zilha Kazafanalı yönetimdeki RB 755 plakalı kamyonetin motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç kısmen zarar gördü.





