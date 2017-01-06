İKİ AY SONRA BULUNDU!

Park halindeyken çalınan Van araç, Dörtyol Polis Karakolu ekipleri tarafından Kurudere Borusan ormanlarının güney kısmında yan yatmış vaziyette tespit edildi

Mehmet KARA

Gazimağusa’da yaklaşık iki ay önce park halindeyken çalınan Van araç, önceki gün öğlen saatlerinde tespit edildi.

Dörtyol Polis Karakolu ekipleri tarafından Kurudere’de, Borusan ormanlarının güney kısmında yan yatmış vaziyette bulunan Van araç, inceleme için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Araç çalmak hırsızlık değil

Bu arada, KKTC yasalarına göre, ‘motorlu araç çalmak’, ‘hırsızlık’ sayılmıyor.

KKTC Ceza Yasası’ndaki ‘Hırsızlık’ tefsiri ‘Araç çalmayı’ kapsamıyor ve ‘Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak’ olarak adlandırılan suç, KKTC yasalarında sadece bir ‘trafik suçu’ olarak geçiyor.

Kıbrıs Gazetesi