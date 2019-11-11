İKİ BİN FİDAN DİKTİLER!

‘Bugün Fidan Yarın Nefes, 11 Milyon Ağaç ile Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası çerçevesinde bugün Kurudere’de fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye’de 81 ilde 2 bin 23 noktada olmak üzere 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi.Bu kapsamda ülkemizde de çeşitli noktalara fidan dikilirken, bugün Kurudere mevkiine de 2 bin adet hurma fidanı dikildi.

Eşref Bitlis , Vadili,Ulukışla İlkokulu ile Polatpaşa Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen fidan dikimine çeşitli kesimler de destek verdi.

Etkinlik sırasında BRT’ye açıklamada bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Danışmanı Ozan Özuyanık, etkinliğin Türkiye ile eş zamanlı ülkemizde de yapıldığına dikkati çekerek,’ her bir fidan bir can’ düşüncesiyle hareket edilerek düzenlenen fidan dikiminin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Fidan dikimi etkinliklerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Özüuyanık, herşeyin ülkemiz için olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarır da söz alarak destek belirttiler.