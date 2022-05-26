İki farklı yerde kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Doğan AÇIKBAŞ (E-28) yönetimindeki JJ 590 plakalı salon aracı ile Lefkoşa Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, yolun kuzey istikametine doğru 197 Mlg alkol tesiri altında seyrettiği esnada, dikkatsizlik ve aşırı süratli olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından çıkarak kaldırım taşlarına aracın ön kısmı ile vurmasına müteakip havalanarak önce Çağlar Auto isimli araba galerisinin bahçe tellerine, akabinde ise galeri içerisinde bulunan 3 araca vurarak durabilmiştir. Bahse konu şoför Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Öte yandan saat 07:00 sıralarında, Karakum’da Şht.Cemil Akın sokak üzerinden güney istikametine doğru seyreden ikram ASHGAR (E-32) yönetimindeki ZNF 073 plakalı salon aracı ile Uğur Mumcu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden İbrahim TÜRKMENELİ (E-38) yönetimindeki RK 930 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucunda ZNF 073 plakalı araç sürücüsü İkram ASHGAR ve RK 930 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim AKTAŞ(E-38) ve Bekir BİROL(E-55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, ZNF 073 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nedim SHALED(E-35), RK 930 plakalı araç sürücüsü İbrahim TÜRKMENELİ ve yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet KORKMAZ(E-36) yaralanarak Girne Akçicek devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT