İki farklı yerde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.40 sıralarında Güngör çöplüğünde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 160 metrekarelik alandaki çöpler yandı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Değirmenlik Belediyesine ait su tankeleri ve iş makineleri ile müdahale edildi.

Öte yandan saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçinde Reşadiye Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan 159 nolu ikametgahın çatısında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın sonucu evin çatısında hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.