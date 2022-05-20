İki göğsünün toplam kilosu tam 60 kilo! Tamamen doğal

Annie Hawkins Turner, dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. İki göğsünün toplamı tam 60 kilo olan kadın, hiçbir estetik ameliyat olmadığını ve fiziksel görüntüsünün tamamen doğal olduğunu söyledi. Yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen Turner, göğüslerini küçültmek istemediğini dile getirdi.

Dünya genelinde nadir olarak görülen gigantamati hastalığı nedeniyle göğüslerinin çocukluk döneminde büyümeye başladığını dile getiren Turner, 9 yalındayken sütyen takmaya başladığını söyledi.

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Yaşı ilerledikçe göğüslerinin büyüdüğünü ifade eden Turner, 102 göğüs ölçüleriyle, Guinness rekorlar kitabında en büyük doğal göğüslü kadın olarak yer alıyor.

Omuz ve sırt ağrıları çektiğini anlatan Turner, insanların kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını da itiraf etti.

Darren ve Clara isimli 2 çocuğu bulunan kadın hamilelik döneminde göğüs ölçülerinin daha da arttığını anlatarak boğulma tehlikesi nedeniyle çocuklarını emziremediğini itiraf etti.

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