İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Afrika Gazetesi önünde dün akşam hareketli saatler yaşandı. Biryanda Afrika Gazetesi’ne destek veren bir grup diğer yanda gazeteyi protesto eden Ülkücüler karşı karşıya geldi

Bahadır AYNA

Afrika Gazetesi’ne dün sabah saatlerinde düzenlenen protestolara karşın akşam saatlerinde birçok vatandaş gazetenin önünde toplanarak Afrika Gazetesi’ne ve Şener Levent’e destek mesajları verdi. Aynı saatlerde Dereboyu Caddesi’nde Afrika Gazetesi’nin önceki gün “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” başlıklı haberine tepki olarak Ülkücüler toplandı. İki grup arasında olası bir tartışmaya karşın birçok polis hazırda bekledi. İki grupta karşılıklı sloganlar attı. Protestolar olaysız son buldu.

Havadis