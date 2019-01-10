'İki gün boyunca ağladım'

Oyuncu Bensu Soral, 2017'de katıldığı 70. Cannes Film Festivali'nde yeşil bir elbise giymişti. Moda yazarları ve sosyal medya Selma Çilek imzalı tasarımı yerden yere vurmuş, kumaşı kalitesiz bulmuş, Bensu Soral'ı da rüküş ilan etmişti.

Modacı Selma Çilek, Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda "Eleştiriler çıktığında doğum günümdü. Öyle üzüldüm ki, 2 gün boyunca ağladım" dedi.

Selma Çilek, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk kez böyle bir olay yaşadım. Binlerce kişi Instagram'da hakarete varan yorumlar yazdı. Bensu'ya 3 renk tasarlamıştım. O yeşili seçti. Bir de elbisenin şık değil, sıradışı olması gerekiyordu. Aslında elbise çok güzeldi. Fakat fotoğrafın gecenin sonunda çekilmesi, bu yüzden kumaşın buruşuk görünmesi, flaşların patlaması sonucu bambaşka çıktı. Biri de 'Bensu'yu kıskandı, böyle yaptı' diye yazmış. Niye kıskanayım? Bensu benim çocukluk arkadaşım."

Selma Çilek, "Yaşadığım olay sonucu herkes beni merak etti" ifadelerini kullandı.