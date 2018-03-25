İKI GÜN TUTUKLU KALACAK

Duygu ALAN

Pakistan uyruklu Zeeshan Ali, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasadışı yollardan geçiş yaptığı sırada Lefkoşa Dumlupınar bölgesinde suçüstü yakalandı.

“Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen duruşmada, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Gültekin Sancar tanık olarak dinlendi.

Polis memuru Sancar, Zanlı Zeeshan Ali’nin 23 Mart günü saat 23.00 sıralarında Dumlupınar Bölgesi’nde “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçunu işlediği sırada suçüstü yakalandığını ifade etti.

Kamere görüntüleri incelenecek

Polis memuru Mehmet Gültekin Sancar, soruşturmanın henüz başladığını söyleyerek halen alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade etti.

Zanlının KKTC’de yasal statüsünün olup olmadığının tespitinin henüz yapılamadığını kaydeden Sancar, Güney Kıbrıs’a da hangi yollarla geçiş yaptığının da araştırılması gerektiğini dile getirdi. Sancar, zanlının soruşturma maksatlı tutukluluğunu talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Havadis