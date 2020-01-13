İKİ KADIN BİR KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDI

Lefkoşa'da Lokmacı bölgesinde, A.C.G.(K-20) ve M.E.A.G.(K-20), arlarında çıkan tartışma sonucu Muzaffer Kaya’nın muhtelif yerlerine vurdukları sırada, Kaya’nın sağ el başparmağının kırılmasına neden oldu.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 03.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlılar tutuklandı.



