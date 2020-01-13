Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İKİ KADIN BİR KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDI
İKİ KADIN BİR KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDI

İKİ KADIN BİR KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDI

2 tutuklu!

A+A-

Lefkoşa'da Lokmacı bölgesinde, A.C.G.(K-20) ve M.E.A.G.(K-20), arlarında çıkan tartışma sonucu Muzaffer Kaya’nın muhtelif yerlerine vurdukları sırada, Kaya’nın sağ el başparmağının kırılmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 03.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlılar tutuklandı.

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.