İKİ KADIN FİRAR ETTİ!
İki kadın cezaevinden firar etti
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Bugün saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi’nde tutuklu iki kadın mahkum sağlık kontrolü için gardiyan eşliğinde gitmiş oldukları Trenyolu Polikliniğinde işlemleri bitip cezaevi aracına binecekleri sırada koşarak kaçmak suretiyle firar etti.
Söz konusu mahkumlar kısa sürede görevli gardiyanlar tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Merkezi Cezaevi, firar
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