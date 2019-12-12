İki katına çıktı!

MasterChef Yasin açıkladı! 60 kilo pilav satıyorum

MasterChef yarışmasından elenen Yasin, "Sirkeci tramvay durağının orada dükkanım, hangi esnafa sorsan gösterir. Nohutlu pilav satıyorum.Günde 30 kilo pilav satıyordum, şimdi 50-60 kilo satıyorum. Yarışmadan sonra satışlar iki katına çıktı"dedi.

Fenomen yarışma 'MasterChef Türkiye'den elenen son isim olan Yasin Obuz, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.Geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Yasin Obuz, sahibi olduğu pilav dükkanı hakkında konuştu.Yasin, "St. Petersburg'da arkadaşımın yanında kalıyordum. Lokantası vardı, ona yardımcı oluyordum. İstanbul'a geldim, Sirkeci'de gezerken boş bir dükkan gördüm. Sahibi 'Yemeğe vermiyoruz' dedi, 'Başka yerde yapar getiririm' dedim. Kefil istedi, dükkanı hemen tuttum" dedi.

"Sirkeci tramvay durağının orada dükkanım, hangi esnafa sorsan gösterir. Nohutlu pilav satıyorum." diyen Yasin "Günde 30 kilo pilav satıyordum, şimdi 50-60 kilo satıyorum. Yarışmadan sonra satışlar iki katına çıktı" ifadelerini kullandı.

Sevilen yarışmacı, "Ben her şeyi satarım. Gazeteyi kitap diye satarım. O derece pazarlamacıyım. Bütün dış çekimlerde yemeği ben dağıtıyordum. Neden? Çünkü lezzetsiz olsa bile öyle bir anlatırdım ki sanki su değil şerbet içer. O derece" ifadelerini kullandı.

'MasterChef Türkiye'de favori gördüğü yarışmayı da açıklayan Yasin, "Benim favori yarışmacım Alican. Birlikte aynı evde yaşıyoruz" dedi.

'MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Yasin Obuz'u alnında öperek uğurlamıştı. Fenomen yarışmacı, "Kimse hediye getirmiyor, herkes cimri olmuş. Şeflerden biri halı aldı, biri de tencere seti aldı" açıklamasında bulundu.