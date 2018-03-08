İKİ KEFİLLE SERBEST KALDI

Emine UYSAL

Alayköy-Türkeli yolunda, askeri araçla kiralık otomobilin çarpışması sonucu 3’ü sivil 7’si asker olmak üzere 10 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olmakla suçlanan Yıldıray Ünsal, mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldı.

Kazada sol köprücük kemiği kırılan Okan Arda Tartan’ın Türkiye GATA askeri hastanesine sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu tanık olarak Alayköy Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Hüseyin Yıldıran’ı dinletti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Yıldıran, zanlı Yıldıray Ünsal’ın 5 Mart’ta saat 17.00’de Alayköy’de Başar Sokak üzerinde yönetimindeki ML 944 Z plakalı Nissan marka salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Alayköy-Türkeli anayoluna kavşakta durmadan giriş yaparak o esnada anayol üzerinde Alayköy istikametine doğru seyreden Mehmet Ali Boncuk’un yönetimindeki Land Rover marka askeri aracın önünü tıkaması sonucu kaza yaptıklarını belirtti.

Üç kişinin vücudunda kırıklar oluştu

Polis memuru Hüseyin Yıldıran, kaza sonucu askeri araçta bulunan askerlerden Okan Arda Tartan’ın yaralanıp sol köprücük kemiğinin kırıldığına dikkat çekti.

Yıldıran, kazada zanlı Yıldıray Ünsal’ın sol kolunun kırıldığını, aynı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Kalip Gürbüz’ün ise sol omzunun kırıldığını aktardı.

Polis memuru Hüseyin Yıldıran askeri aracın sürücüsü Mehmet Ali Boncuk, yolcu olarak bulunan Bedi Sönmez, Mahmut Çakmak, Mehmet Düzce, Cihan Şahin, Mehmet Şahin, Bekir Yıldız ve Eren Yılmaz’ın ise hafif şekilde yaralandıklarını kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten Yıldıran, zanlının TC vatandaşı olduğunu ve ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu söyleyip, ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, yargılanıncaya değin zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, hafta 1 gün ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kıbrıs