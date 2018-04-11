İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde Merit Otel’in mutfak bölümünde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı. Yangına ilk müdahale otel çalışanlarından geldi

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde Merit Otel’de yükselen dumanlar korkuttu. Otelin mutfak bölümünde fritöz içerindeki yağın alev alması sonucu çıkan yangına ilk müdahaleyi otel çalışanları yaptı.

Bir anda dumanlar içinde kalan otelin mutfak bölümündeki iki çalışan dumandan etkilendi.

Çıkan yangın sonucu mutfak bölümünde maddi hasar meydana gelirken, polisin yangınla ilgili soruşturması tamamlandı.

Kısa sürede söndürüldü

Lefkoşa İtfaiye ekipleri ve “112” ambulans yangından kısa süre sonra otele ulaştı. Yangına iki itfaiye aracı müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü. Kısa süre içinde söndürülen yangının ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Müdahale olay yerinde yapıldı

Dumandan etkilenen iki otel çalışanına otelin park yerinde hazır bekleyen “112” acil servis ambulansında hemen müdahale edildi.

Sağlık durumları iyi olan iki otel çalışanı, yapılan ilk yardımın ardından işlerine geri gönderildi.

Havadis