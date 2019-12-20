İKİ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

Polis, Sahte belge düzenlemek ve tedavüle süren iki kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis bülteninde yer alan habere göre dün saat 17:00 sıralarında, İskele’de, C.Ü.(E-41)’nün, İskele Kaza Mahkemesinde “Müstahdem Tarafından Hırsızlık” suçundan dolayı teminata bağlanan bir şahsa kefil girmek maksadıyla, aylık bürüt maaşı 3,500 TL olduğu halde maaş bordrosunu, muhasebecisi E.Ş.(E-34)’ye 10.000 TL olarak hazırlatıp imzalanmasını sağladıktan sonra, sahte belgeyi mahkeme mukayyitliğine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.