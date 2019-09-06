İKİ LİDER BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Hall Lute bugün saat 18.00’de iki liderin bir araya geleceği bir resepsiyon düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs’ın resmi Twitter hesabından duyurulan resepsiyonun BM kontrolündeki bölgede gerçekleşeceği ve gayrı resmi bir resepsiyon olacağı belirtildi.