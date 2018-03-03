İki liderin görüşme ihtimali güçlendi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Mart ayı içinde görüşebileceğine ilişkin öngörüler giderek güçleniyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşme arzusunda olduğuna ilişkin açıklaması Rum basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin gerçek niyetinin ne olduğunu öğrenmek için onunla biraraya gelme arzusunu dile getirmişti.

Akıncı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşmesinden bir gün önce basına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Rum lider ile samimi ve yüz yüze bir görüşme yapmaları gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin bundan sonrası için gerçekten ne düşündüğünü öğrenmek istediğini bunun tarihi sorumlulukları olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanının açıklamalarını değerlendiren Rum basını iki liderin görüşmesi konusunun 24 saat içinde kesinleşeceği iddiasında bulundu.

Rum basını iki liderin 10 gün içinde görüşeceğini de yazdı.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Cumhurbaşkanı Akıncının açıklamalarını yorumlarken Rum liderin görüşmeye hazır olduğunu Özel Temsilci Elizabeth Spehar’a ilettiğini belirtti.