Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı
İki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı

İki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı

İki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı

A+A-

Bostancı’da Mehmet Akbulut (E-51), işçi evinin çatısını tamir ettiği sırada çatının çökmesi sonucu iki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Akbulut, kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğum bakım servisinde müşahede altına alındı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.