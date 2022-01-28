İki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı
İki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı
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Bostancı’da Mehmet Akbulut (E-51), işçi evinin çatısını tamir ettiği sırada çatının çökmesi sonucu iki metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Akbulut, kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğum bakım servisinde müşahede altına alındı.
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