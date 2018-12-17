İKİ ÖĞÜN YEMEK YİYENLER DİKKAT!

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ‘Fasılalı Diyet’ veya ‘Aralıklı Oruç’ olarak bilinen beslenme türünü eleştirerek, “Bu beslenme modelleri ile insanın yağ yakması kolay olamaz” dedi.

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ‘Fasılalı Diyet' veya ‘Aralıklı Oruç' olarak bilinen beslenme türü hakkında konuştu. Elmacıoğlu “Fasılalı diyet diye bir şey yoktur. En fazla, dinlerin özelliği olan oruç ayları vardır. Ancak bunların hiçbirisi ‘haftanın üç günü aralıklı tut, üç günü normal ye, su iç veya evde ne varsa ye' gibi sağlık bozucu anlamda değildir. Bu beslenme modelleri ile insanın yağ yakması kolay olamaz. Bugün dünya nüfusunun üçte biri obez, üçte biri ise kilolu. Bunlar işe yarasaydı bugün bu halde olmazdık” dedi.

Prof. Funda Elmacıoğlu

İKİ ÖĞÜN YETERSİZ

İki öğün yemek yemenin insanlar için yetersiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elmacıoğlu, “21'inci yüzyılda insanların çalışma şeklini düşündüğümüzde o insanların akşam erken vakitte yemek yiyip de yatmak gibi lüksü yok. İki öğün yemek yemeye kalkarsanız protein dokularınızı kaybedersiniz, bir de vücut tam tersine yağlanır. Ayrıca iki öğün yemek yiyen insanlar kalp damar hastalıklarıyla ileride boğuşurlar. Eforunuzun ve enerjinizin olması, beyninizin çalışması ve beynin enerji tüketebilmesi için en önemli öğün hangisi, derseniz de kahvaltı derim” diye konuştu.