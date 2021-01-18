İki sendika personel eksikliği gerekçesiyle uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda personel eksikliği gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevi yaptı. Sendika yetkilileri, soruna çözüm bulunmaması halinde grevin artarak devam edeceği uyarısıda bulundular. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda personel eksikliği gerekçesiyle 09.00-12.00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı grevi gerçekleştirdi.

Grev sırasında açıklamada bulunan Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği sorununun devam ettiğini, bunun yanında çalışanın 6 aydır ek mesailerinin yatırılmadığını savundu. Metin Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’ndaki yükün hafifletilmesi için acilen personel atanması talebinde bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda personel eksikliği ile halkın hak ettiği hizmeti alamadığı görüşünü ifade ederek, hükümet edenlerin de halk sağlığını göz önünde bulundurarak kararlar almasını istedi. Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne en kısa sürede personel takviyesi yapılmazsa iki sendikanın eylemlerine devam edeceğini ifade etti.