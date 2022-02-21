İki şüpheli bavul imha edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına bırakılan iki şüpheli bavulun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edilmiş olup, bavullar içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK