İKİ TOPLUMLU ETKİNLİK!

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ile PEO’nun Kadın Büroları iki toplumlu etkinlik düzenleyecek.DEV-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, Emekçi Kadınlar Günü çerçevesindeki etkinlik pazartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında DEV-İŞ Genel Merkezi’nde yer alacak.

İki federasyondan kadın üyelerin, ortak sorunlarını tartışmak ve dostluklarını pekiştirmek üzere bir araya gelecekleri belirtilen etkinlikte, PEO Genel Sekreter Vekili Sotirulla Haralambu ile DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek konuşma yapacak.

Etkinlik çerçevesinde yine aynı yerde bir de resepsiyon verilecek.