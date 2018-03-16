Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İKİ TOPLUMLU ETKİNLİK!
İKİ TOPLUMLU ETKİNLİK!

İKİ TOPLUMLU ETKİNLİK!

Dev-İş ve PEO’dan iki toplumlu etkinlik

A+A-

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ile PEO’nun Kadın Büroları iki toplumlu etkinlik düzenleyecek.DEV-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, Emekçi Kadınlar Günü çerçevesindeki etkinlik pazartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında DEV-İŞ Genel Merkezi’nde yer alacak.

İki federasyondan kadın üyelerin, ortak sorunlarını tartışmak ve dostluklarını pekiştirmek üzere bir araya gelecekleri belirtilen etkinlikte, PEO Genel Sekreter Vekili Sotirulla Haralambu ile DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek konuşma yapacak.

Etkinlik çerçevesinde yine aynı yerde bir de resepsiyon verilecek.

 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.