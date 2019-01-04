İKİ TOPLUMLU ÖĞRETMENLER PLATFORMU KARŞILIKLI OKUL ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İki Toplumu Öğretmenler Platformu, geleneksel olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine bugün de devam etti.Rum kesiminden gelen Platform üyesi bazı Rum öğretmenler, Kıbrıslı Türk öğretmenlerin de katılımıyla KKTC’den 2 okulu ziyaret etti.

Ziyaretler öncesi, Ledra Palace sınır kapısında basın açıklaması yapıldı.

İki Toplumlu Öğretmenler Platformu’ndan Rum öğretmenler adına konuşma yapan Maria Mavrada, önceki yıllarda yaptıkları okul ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti ve öğretmenlerin ülkeleri için çok şey yapabileceğini ve öğrencilere “ülkenin tek olduğunu” öğretebileceğini kaydetti.

Uzun yıllardan beri Kıbrıslı Türk birliklerle iş birliği gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mavrada, öğrencilere, ülkede tüm yaşayan toplulukların faydasına olacak birleşmenin değerlerini kazandırmak istediklerini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, organizasyona katılanların yeni yılını kutlayarak, bu ziyaretlerin, karşılıklı olarak Şubat tatili ve yılbaşında tekrarlandığını, bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini, “eğitim sisteminin Kıbrıs’ın bölünmüş kalmasında en büyük etken” olduğunu söyledi.

Elcil, öğretmenler olarak ilişkileri geliştirme gibi bir rol üstlendiklerini kaydederek, öğrencilerin kafalarındaki bariyerleri yıkarak, düşmanlığı, nefreti, önyargıyı ortadan kaldırmak istediklerini anlattı.

İki tarafa da çağrı yapan Elcil, barışın ve yeniden birleşmenin zamanı olduğunu, tüm barikatları, tel örgüleri, duvarları, tüm yabancı askeri güçleri ortadan kaldıracak federal çözümün gelmesi için çalışmaya davet etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, çözüme katkı sağlayanların öğretmenler olduğunu belirterek, eğitim sisteminin fayda yaratabileceğini, dolayısıyla karşılıklı ziyaretlerin barış sürecine katkı olduğunu ifade etti.

Ülkede yeniden barış ve birleşik federal bir Kıbrıs’a, tek çözüm olarak ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Eylem, öğretmenler olarak tek birleşik federal Kıbrıs için Adanın her iki tarafına da çağrı yaptıklarının altını çizdi.

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenler, Ledra Palace’tan otobüsle hareketle Gönyeli İlkokulu’nda öğrencilerin yaptığı gösteriyi izledikten sonra, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret etti.