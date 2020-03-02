İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplanıyor

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi corona virüsü tehdidine karşı ortak mücadele için başlattığı çalışmaları kapsamında yarın saat 14.00’te üçüncü toplantısını yapıyor.

Kıbrıs Rum tarafının 4 geçiş kapısını kapatması üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı Rum Lider’e yaptığı çağrıda, küresel bir tehdit olan corona virüsüne karşı alınacak ortak mücadele için İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi tarafından başlatılan sürecin birlikte devam etmesi gerektiği çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Akıncı, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin iyi iletişim ve işbirliğinin devam ettiğini, komiteden habersiz tek 4 kapıdaki geçişleri engelleme adımının bilimsel temeli olmadığını ifade etmişti.

İki toplumlu komite Cumhurbaşkanı Akıncı’nın inisiyatifi ile 3 Şubat’ta konuyla ilgili liderlerin katılımıyla ilk toplantısını yapmış, ardından 20 Şubat’ta yeniden bir araya gelerek iki tarafta yürütülen çalışmaları değerlendirmişti. Her iki toplantıda virüs tehdidine karşı iki taraf arasındaki geçiş kapılarında değil hava ve deniz giriş limanlarında önlemler alınması konusunda ortak karar alınmıştı.