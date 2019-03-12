“İKİ TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİN GÖZETİLMESİ ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Rum tarafının yeni fikir diye telaffuz ettikleriyle statükonun devamını, kurucu devletlerin siyasi eşitliği temelinde olmayan, özerk bölge olarak tarif edilebilecek modelleri kast ettiğine dikkat çekti.

Samani, “İki devlet ve KKTC’nin tanınması öneriliyor da Cumhurbaşkanı Akıncı bunu reddediyor” tarzındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılım hakkının tartışılamayacağını da vurguladı.

BRT’de yayınlanan Sabah Haber programına konuk olarak soruları yanıtlayan Samani, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi eşitliğe aykırı olmayan yeni modellere karşı olmadığını belirttiğini, “Siyasi eşitliğin olacağı modelleri birlikte konuşalım” dediğini de anımsattı. Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımı, siyasi eşitliğinin önemine vurgu yapan Samani, bunların olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Son günlerde Kıbrıs Rum liderliği tarafından Kıbrıslı Türklerin federal organlarda alınacak kararlara etkin katılımın çözümü fonksiyonel yapmayacağının iddia edildiğini belirten Samani, çözümü fonksiyonel yapmayacak olanın Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ile kararlara etkin katılımının olmayacağı ve dışlanmış hissedeceği olası bir model olduğunu ifade etti.

“CİDDİ İRADE VAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis arasında gerçekleşen gayri resmi görüşmede hayata geçmesi için teknik açıdan da mutabakat sağlanan güven yaratıcı önlemlerle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’nın öteden beri ortaya ciddi irade koyduğunu söyleyen Meltem Onurkan Samani, iki toplumlu teknik komitelerin Kıbrıslı Türk üyelerinin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydetti.

Samani, Kültür Teknik Komitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve Eğitim Komitesi’nin Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde hayata geçtiğini, bu üç komitenin de kültür ve zihniyette bir değişimi hedeflediğini söyledi. Söz konusu 3 komitenin somut projelerin yanı sıra daha uzun erimli hedefleri de olduğunu dile getiren Samani, barış ve uzlaşma kültürünün gelişmesinin bu 3 komitenin hedefleri arasında olduğunun altını çizdi.

“KIBRISLI TÜRKLERİN KİMLİĞİ VE KÜLTÜR MİRASI AÇISINDAN ÖNEMLİ…”

Korumaya alınarak muhafaza edilen Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tablolarla, güney Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı olarak iade edilmesi konusuna değinen Samani, bahse konu kararın hayata geçmesinde Kültür Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin büyük emeği olduğunu belirtti. Korumaya alınarak muhafaza edilen Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloların iade edilme kararı öncesi yaşanan süreci özetleyen Meltem Onurkan Samani, Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının iadesi kararının Kıbrıslı Türklerin kimliği ve kültür mirası açısından öneminin altını çizdi.

Samani, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in, 26 Şubat’taki görüşmede mutabık kalınan güven yaratıcı önlemlerin, ortaya siyasi irade konduğunda ve adadaki iki tarafın yararına makul çözümler bulunduğunda, kamuoylarına nasıl olumlu yansıdığının örneği olduğunu dile getirdi.

“2015 YILINDAN BERİDİR HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ YAPILMASINI ZORLUYORUZ”

İki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarında esas hedefin çözümü kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Samani, komite çalışmalarının ve güven yaratıcı önlemlerin, sürer durumun güçlendiricisi olma veya çözümün yerini alma hedefinde hiçbir zaman olunmadığına dikkati çekti. İşbirliğinin önemine konuşmasına dikkati çeken Meltem Onurkan Samani, “Güven, iş birliği yaptığınız zaman ortaya çıkar” diyerek paylaşım ve dayanışmanın federal kültürün oluşmasında oynadığı önemli role değindi.

Çözüm perspektifi olmadan iş birliklerini gerçekleştirmenin zor olduğunu, bunu en iyi bilen liderlerden birinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu söyleyen Samani, “2015 yılından beridir her alanda iş birliği yapılmasını zorluyoruz.” dedi.

“İKİ TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİN GÖZETİLMESİ ÖNEMLİ”

Samani, güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmeye çalışırken, olası bir başarısızlıkta, güvensizlik de yaratılabileceğini ifade ederek, güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi sürecinde iki toplumun hassasiyetlerinin gözetilmesinin önemine de dikkat çekti.

Makul, mantıklı ve adadaki iki tarafın yararına olanda ısrar etmenin günün sonunda olumlu sonuçlar doğurabileceğinin telefonların adanın her iki yanında çalışabilmesini sağlayacak güven yaratıcı önlemde bir kere daha ortaya çıktığını belirten Samani, bu noktada dirayetli durmanın önemine vurgu yaptı.

“EĞİTİM KOMİTESİNDE CİDDİ İLERLEMELER VAR…”

Kıbrıs Rum tarafında KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi veya tanınması tarzındaki fobilerinin iki toplumlu teknik komitelerin çalışmasında yarattığı güçlüklerden de konuşmasında bahseden Meltem Onurkan Samani, bu durumun Kıbrıslı Türk komite üyelerinin yeni öneriler sunmasında