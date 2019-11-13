İkinci bebek geliyor!

Futbolcu Arda Turan'ın karısı Aslıhan Turan hamile iddiası gündem oldu. Her fırsatta kalabalık bir aile olmak istediklerini söyleyen Turan çifti, iddialara göre ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

Mart 2018'de nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti, geçen Ekim'de oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. 25 Ekim'de oğullarının birinci yaşını kutlayan çift, ikinci çocuk istediklerini dile getirmişlerdi.

Bu açıklamadan günler sonra beklenen haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile... Öte yandan çiftin nazar korkusuyla bu mutlu haberi ailelerinden başka kimseyle paylaşmadığı da iddialar arasında...

Daha önce bir dergiye verdiği röportajda Aslıhan Turan, "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz" demişti.