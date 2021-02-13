İkinci doz aşılamalar devam ediyor
İkinci doz aşılamalar devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının dün yapılmaya başlandığını, bugün ve yarın da devam edeceğini bildirdi.
İkinci doz aşı yaptıracak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde, belirtilen merkezlere gitmeleri istendi.
İlk dozu Pandemi Hastanesi’nde yaptıranların ikinci doz aşıları Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yapılacak.
Pazartesi günkü aşılama saat 13.00'te başlayacak
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