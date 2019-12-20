İKİNCİ EL KİTAP PAZARLIĞI ETKİNLİĞİ
İkinci el kitap pazarı etkinliği düzenleniyor
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Sol Hareket Güzelyurt İlçe Komitesi, ikinci el kitap pazarı etkinliği düzenliyor.
“Eski, ikinci el kitap yoktur. Okumadığınız, okumak için aldığınız her kitap yeni bir kitaptır. Yeni bir heyecan, yeni bir yolculuğa çıkmaktır” şiarı ile düzenlenen etkinlik, yarın 09:00-16:00 saatleri arasında Güzelyurt Açık Pazar’da gerçekleşecek.
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