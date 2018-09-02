İKİNCİ İNCE AV SEZONU BUGÜN BAŞLADI
Üveyik, fassa, karga, saksağan ve yaban güvercinin avlanabileceği İkinci İnce Av sezonu bugün başladı.
A+A-
Avcılar İkinci İnce Av’da, bugünle birlikte 5 Eylül Çarşamba ve 9 Eylül Pazar günleri de avlanabilecek.
Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Mevzuatı uyarınca, hazırlanan haritada işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelerde avlanma yasak.
İlgili tüzüğe göre, eylül ayındaki üç günlük İnce Av’a ek olarak, Büyük Av günleri 4, 11, 18, 25 Kasım 2018; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihleri olmak üzere toplam 10 gün olacak.
Birinci İnce Av günleri içinse 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019; 3, 6, 10, 13, 17, 20,24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 olmak üzere 17 gün belirlendi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.