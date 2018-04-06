İKİNCİ KEZ AYNI ŞEKİLDE YAKALANDI!

Mağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu kavşağında, önceki gün meydana gelen trafik kazası sonrası aracında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunan Mustafa Topçuoğlu tutuklandı.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu kavşağında önceki gün meydana gelen trafik kazası sonrası aracında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunan Mustafa Topçuoğlu tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Mustafa Topçuoğlu aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Topçuoğlu’nun yaklaşık 2,5 ay önce yine geçirdiği trafik kazasının ardından aracında yapılan aramada 806 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunmuştu.

1 adet sarma sigara

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, zanlı Mustafa Topçuoğlu’nun, 4 Nisan tarihinde yönetimindeki araç ile Lefkoşa-Mağusa Anayolu Turunçlu kavşağı yakınlarında trafik kazası yaptığını ve aracında yapılan kontrolde ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Selvili, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Topçuoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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