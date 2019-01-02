İkinci kez baba oldu

Geçtiğimiz yılın başında evlendiğini açıklayan Martin, ikinci kez babalık sevinci yaşıyor.

Uzun süre birlikte olduğu hemcinsi Jwan Yosef ile geçtiğimiz yılın ocak ayında dünyaevine girdiğini açıklayan ünlü şarkıcı Ricky Martin, şimdi de ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

2008 yılında taşıyıcı anne ile babalık sevinci yaşayarak ikiz bebeklerini kucağına alan Martin, tam 10 yıl sonra yeniden taşıyıcı anne aracılığla baba oldu. Ünlü şarkıcı sevincini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine ve takipçilerine duyurdu.